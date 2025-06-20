Metecan Birsen: Henüz sezon bitmiş değil

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 84-76 mağlup etti.

Sarı-lacivertli oyuncu Metecan Birsen, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ SEZONU 3 KUPAYLA BİTİRMEK"

Müsabakayı değerlendiren Metecan, şu şekilde konuştu:

Zorlu bir rakip karşısında 2-0 öne geçmek bizim için önemli bir sonuç. Zorlu 2 maç daha oynayacağız, onların sahasına gideceğiz. Hedefimiz oradaki 2 maçı da kazanıp sezonu 3 kupayla bitirmek.

"KAZANACAĞIMIZ 2 MAÇ DAHA VAR"

Yerli oyuncuların sakatlığı nedeniyle rotasyonun daralması ve kendi performansıyla ilgili sorulan soruya 30 yaşındaki oyuncu, şu yanıtı verdi:

Takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Sezonun başından beri maç ayırmaksızın, her maça aynı konsantrasyonla çıkmaya çalışıyorum. Takımıma faydalı olduğum için mutluyum. Henüz sezon bitmiş değil. Kazanacağımız 2 maç daha var. Umarım şampiyonluğu kazanıp, bu kupayı taraftarımıza armağan edeceğiz.

"BEŞİKTAŞ ÇOK MÜCADELECİ BİR TAKIM"

Final serisindeki 2 maçta da çift hanelere çıkan farkın ardından Beşiktaş'ın daha sonra farkı kapatmasının sorulması üzerine Metecan, şu değerlendirmede bulundu: