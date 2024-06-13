Milos Teodosic, Kızılyıldız ile sözleşmesini uzattı
ensonhaber.com

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de istediği noktaya ulaşamayan ve yeni sezonun çalışmalarına hız veren ilk resmi hamlesini yaptı.

Kızılyıldız resmi sitesinden yaptığı açıklamada Milos Teodosic ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada sözleşmenin 1 senelik olduğu resmen açıklandı.

27 maça çıktı

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 27 maçta forma giyen Milos Teodosic bu karşılaşmalarda 9.4 sayı, 2.0 ribaund ve 5.9 asist istatistikleriyle oynadı.