DHA

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde sezonu 6’ncı sırada tamamlayan Mersin Spor Kulübü (MSK), özellikle üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çekti.

Ekip, aynı heyecan ve ruhla yeni hedefini Avrupa Kupası olarak belirlerken, genç, dinamik ve hırslı kadrosuyla verdiği mücadele ile dikkat çekiyor.

YENİ HEDEF AVRUPA KUPASI

MSK, sahada sergilediği yüksek tempolu oyunuyla büyük takımların korkulu rüyası haline geldi.

Koçun stratejik dokunuşları ve oyuncuların sarsılmaz takım ruhu, sezon boyunca MSK’yı ligin en heyecan verici ekiplerinden biri yaptı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de boy gösteren MSK, sadece ligde kalmakla yetinmedi; üst sıraları zorlayarak 'Biz de buradayız' dedi.

Şimdi ise gözler Avrupa’da.

Yönetim, teknik heyet ve oyuncular şimdiden gelecek sezonun planlamasına başladı.

Mersin’i basketbolda Avrupa arenasına taşımayı hedefleyen kulüp, taraftarının da desteğiyle bu yolculukta emin adımlarla ilerliyor.

Güçlü vizyonu ve inancıyla MSK, Türk basketboluna yeni bir soluk getirmeye devam ediyor.

"BEKLENTİMİZİN ÜSTÜNDE BİR SEZONDU"

MSK Başantrenörü Can Sevim, sezon değerlendirmesi yaparak güzel bir sezon geçirdiklerini kaydetti. Sevim, şunları dedi:

Bizim için hayal gibi bir sezon geçti. Beklenenin de üstünde bir başarı elde ederek sezonu tamamlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizim açımızdan çok zorlu bir sezondu. Çünkü çok kaliteli ve bizden bütçesi bizden daha fazla olan ekiplere karşı onlardan daha iyi bir sonuç alarak ligin 6’ncısı olmayı başardık. Bu yılki asıl hedefimiz olan Avrupa Kupaları'na katılma şansını da Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma olarak elde etmiş olduk. Beklentimizin üstünde bir sezondu.

"BU BİR SON DEĞİL, BAŞLANGIÇ OLMALI"

Play-Off mücadelesini tamamladıklarını ve bunun bir son olmadığını kaydeden Sevim, şu şekilde konuştu:

Bu bir son değil, başlangıç olmalı. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken istikrarlı bir şekilde bu başarıyı sürdürebilmek. Avrupa Kupaları'na her yıl yarışan bir takım haline gelmeyi hedefliyoruz. Amacımız; bu ligin dinamiklerine uygun bir şekilde, Avrupa Kupası'nı da kaldırabilecek bir kadro kurmak ve ilerleyen yıllarda da daha büyük başarılara imza atarak, bu yolda başarımızı büyüterek devam edebilmek.

"BİRÇOK TAKIM BUNU YILLARCA BAŞARAMADI"

Başarılarının azımsanmayacak bir başarı olduğunu da vurgulayan Sevim, şu ifadeleri kullandı: