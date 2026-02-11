Türk takımlarına yönelik ırkçı tutumlar giderek artıyor: Verilen cezaların caydırıcılığı yok!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde spor müsabakalarında Türk takımlarına yönelik ırkçı tutumlar ve bu rezilliklere yönelik uygulanan basit cezalar dikkat çekiyordu.

Dün akşam bir kez daha aynı senaryo yaşandı.

Temsilcimiz Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında konuk olduğu Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yendi.

YUNAN TARAFTARLARDAN, BEŞİKTAŞ VE TÜRK POLİSİNE IRKÇILIK

Maç esnasında Yunan taraftarlar, Beşiktaş ve Türk polisine yönelik Türkçe karakterlerle galiz küfürler yazılı bir pankart açtı.

Açılan pankarta tepkiler peş peşe gelirken bu durumun, cezasızlık algısı nedeniyle yaşanmaya devam ettiği görüşü iyice belirgin bir hal aldı.

Bilindiği üzere geçen yıl kasım ayında Basketbol Avrupa Ligi'ndeki Partizan-Fenerbahçe maçında Sırp taraftarların açtığı ırkçı pankart, tepki çekmişti.

GEÇTİĞİMİZ YIL SIRBİSTAN'DA FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GELDİ

Fenerbahçe'nin Partizan deplasmanında oynadığı maçta Sırp taraftarlar, 1389'daki I. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Padişahı I. Murad'ı hançerleyerek şehit eden Milos Obiliç'i tasvir eden bir pankart açmıştı.

Tribünlerde dakikalarca Türkler aleyhine tezahüratlar yapılırken açılan skandal pankart, büyük tepkiye neden olmuş ve Fenerbahçe Avrupa Ligi yönetimine şikayette bulunmuştu.

Fenerbahçe ise çirkin olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını ancak yetkililerin tüm uyarılara rağmen pankartın asılmasına izin verdiğini ifade etmişti.

Basketbol Avrupa Ligi, büyük tepki çeken ırkçı pankart dolayısıyla Sırp ekibine 40 bin euro para ve tribün kapatma cezası vermiş fakat tribün kapatma cezası ertelenmişti.

FUTBOLDA DA BU KEZ AYNI DURUM ÇEKYA'DA YAŞANDI

Geçen yıl yine kasım ayında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile yaptığı karşılaşmada ev sahibi ekip taraftarları, asker görseli bulunan ve üzerinde "Vojna s Turkem musi bejt" (Türklerle savaş olmalı) yazan pankart açmıştı.

Viktoria Plzen'e maçta çıkan olaylar nedeniyle cüzi para cezası veren UEFA, eleştirilerin hedefi olmuştu.

UEFA, Çek ekibine taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 15 bin, kamuya açık geçiş yollarını kapattığı gerekçesiyle de 6 bin olmak üzere 21 bin euro ceza vermekle yetinmişti.

Viktoria Plzen'e ayrıca 2 yıllık denetim süresi çerçevesinde kısmi tribün kapatma cezası uygulanmıştı.

Spor otoriteleri, verilen para cezalarının yetersiz olduğunu ve tribün kapatma cezasının ertelenmesinin caydırıcı bir karar olmadığını savunmuştu.