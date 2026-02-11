Galatasaray'ın Kenan Yıldız planı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ligde zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne de hazırlanmaya başladı.

Maç ve performans analisti Serhat Doğan, 2-2 biten Juventus-Lazio maçını tribünde izledi.

Doğan'ın rakiple ilgili raporunu inceleyen teknik direktör Okan Buruk, Juventus'a kafa yormaya başladı.

İtalyan devinin en etkili ismi Kenan Yıldız'ı marke etme görevi, takıma geri dönen Sacha Boey'e verilecek.

KENAN'I DURDURMA GÖREVİ BOEY'DE

Bu sezon sağ bekteki eksikler sonrasında bu bölgede sahaya çıkıp takımın en iyisi olan Roland Sallai ise sağ bekten hücuma geçecek.

Mario Lemina'nın cezalı olduğu 17 Şubat'taki Juventus maçında, orta saha merkezinde Torreira ile Sara oynayacak.

Savunma yardımı ve rakibe pres özelliğiyle Sallai'nin, Torreira-Sara ikilisini tamamlaması düşünülüyor.

ÖZEL İDMANLARLA HAZIRLANIYOR

Bu sezon Bayern Münih'te 15 maça çıkıp 1 asist katkısı veren Boey, istediği kadar süre de alamadı.

Toplam 630 dakika sahada kalan oyuncu, eksiklerini kapatmak için özel program uyguluyor.

Fransız futbolcu, bir yandan Okan Buruk ve ekibinin özel idmanlarını yaparken diğer yandan ise Kenan Yıldız'ı ezbere alıyor.

Boey, Okan Buruk'la Juventus maçı için konuşurken 2 maçta da ilk 11'de sahaya çıkacak gibi hazırlıklarını şimdiden yapıyor.