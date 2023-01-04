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    NBA'de Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı

    Milwaukee Bucks, sahasında Washington Wizards'ı mağlup ederken Antetokounmpo 55 sayı atmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 09:28
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 10:05
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    NBA'de Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde 3 maçla gün tamamlandı.

    Giannis Antetokounmpo'nun 55 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle kariyer rekoru kırdığı mücadeleyi 10 sayı farkla kazanan Milwaukee Bucks, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.

    Skor katkısı verenler

    Ev sahibi ekipte; Brook Lopez 21 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

    Giannis Antetokounmpo

    Bradley Beal'in sakatlığının nüksettiği Washington Wizards'ta, Kristaps Porzingis 22, Kyle Kuzma 20, Deni Avdija, Rui Hachimura ve Corey Kispert 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 123-113

    Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 150-117

    Utah Jazz-Sacramento Kings: 115-117


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