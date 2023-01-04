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- NBA'de Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı
NBA'de Antetokounmpo kariyer rekoru kırdı
Milwaukee Bucks, sahasında Washington Wizards'ı mağlup ederken Antetokounmpo 55 sayı atmayı başardı.
- Haber Merkezi
- 04.01.2023 - 09:28
- Güncelleme : 04.01.2023 - 10:05
Amerikan Basketbol Ligi'nde 3 maçla gün tamamlandı.
Giannis Antetokounmpo'nun 55 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle kariyer rekoru kırdığı mücadeleyi 10 sayı farkla kazanan Milwaukee Bucks, bu sezon 24. galibiyetini elde etti.
Skor katkısı verenler
Ev sahibi ekipte; Brook Lopez 21 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis 17 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.
Bradley Beal'in sakatlığının nüksettiği Washington Wizards'ta, Kristaps Porzingis 22, Kyle Kuzma 20, Deni Avdija, Rui Hachimura ve Corey Kispert 12'şer sayıyla maçı tamamladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 123-113
Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 150-117
Utah Jazz-Sacramento Kings: 115-117