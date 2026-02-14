Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u farklı geçti

- Nesibe Aydın, Kadın Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor'u 94-69 mağlup etti.
- Bu sonuçla Nesibe Aydın ligdeki 10. galibiyetini alırken, OGM Ormanspor 14. mağlubiyetini yaşadı.
- Maç, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
Kadın Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasındaki başkent derbisinde OGM Ormanspor ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 94-69'luk skorla Nesibe Aydın oldu.
Nesibe Aydın bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini aldı, OGM Ormanspor ise 14. mağlubiyetini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Nihat Çetin, Batuhan Mert Gül, Mustafa Çeltiker
OGM Ormanspor: Duygu Özen 6, Kübra Erat 32, Damla Gezgin 8, Gamze Takmaz 3, DeShields 18, Yağmur Güvercin 2, Zübeyde Yıldırım
Nesibe Aydın: Green 26, Pelin Gülçelik 1, Yağmur Önal 11, Davis 17, Bone 25, Derin Yaya, Turner 2, Büşra Akgün 3, Elif Çayır 6, Melike Yalçınkaya 3, Beyza Orhan
1. Periyot: 22-21
Devre: 33-39
3. Periyot: 44-69
Beş faulle oyundan çıkan: 34.05 Gamze Takmaz (OGM Ormanspor)