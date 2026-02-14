Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, Freiburg'u devirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında Hoffenheim ile Freiburg karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Hoffenheim, 46. dakikada Fisnik Asllani'nin golüyle 1-0 öne geçti.

OZAN, SAHNEYE ÇIKTI

25 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak, 51. dakikadaki kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

Hoffenheim, Valentin Gendrey'in 90+5'teki golüyle 3-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Hoffenheim, Bundesliga'da 45 puanla 3. sırada yer alıyor.

14 MAÇTA 3 GOL ATTI

Uzun süren sakatlığının ardından 19 Ekim tarihinde sahalara dönen Ozan, savunma bölgesinde görev almasına rağmen gol yollarında etkili oldu.

Bu sezon 14 resmi maça çıkan milli stoper, bu karşılaşmalarda 3 kez ağları sarsmayı başardı.