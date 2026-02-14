Göztepe, filede Beşiktaş'ı yendi

- Göztepe, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
- Maç, BJK Gain Spor Salonu'nda oynandı ve 114 dakika sürdü.
- Kazanan setler sırasıyla 24-26, 25-17, 16-25, 20-25 oldu.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi.
BJK Gain Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Göztepe oldu.
114 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: BJK Gain
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu
Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Domaç, Leyva, Selin Adalı, Adelusi, Merve Tanıl)
Göztepe: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Bajema, Haneline, Atkinson, Ezgi Bektaş (Nehir Kurtulan, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Rotar, Eda Kafkas, Scuka)
Setler: 24-26, 25-17, 16-25, 20-25
Süre: 114 Dakika (33, 26, 27, 28)