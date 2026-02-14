Abone ol: Google News

Göztepe, filede Beşiktaş'ı yendi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 19:37
Göztepe, filede Beşiktaş'ı yendi
  • Göztepe, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
  • Maç, BJK Gain Spor Salonu'nda oynandı ve 114 dakika sürdü.
  • Kazanan setler sırasıyla 24-26, 25-17, 16-25, 20-25 oldu.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi.

BJK Gain Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Göztepe oldu.

114 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: BJK Gain

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu

Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Domaç, Leyva, Selin Adalı, Adelusi, Merve Tanıl)

Göztepe: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Bajema, Haneline, Atkinson, Ezgi Bektaş (Nehir Kurtulan, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Rotar, Eda Kafkas, Scuka)

Setler: 24-26, 25-17, 16-25, 20-25

Süre: 114 Dakika (33, 26, 27, 28)

Eshspor Haberleri