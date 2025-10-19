Nesibe Aydın'dan Dardanel Çanakkale Belediyespor'a 17 sayılık fark!

- Nesibe Aydın, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 91-74 mağlup etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında, Dardanel Çanakkale Belediyespor ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi.
Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan, 91-74'lük skorla konuk takım Nesibe Aydın oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi
Hakemler: Mesut Öztürk, Uğur Yüksel, İzel Deniz Pehlivan Çakıcı
Dardanel Çanakkale Belediyespor: Peddy 11, Meryem Gültekin 11, Wallace 12, Powers 18, Başak Altunbey 11, Simge Tokmak 4, Nisa Yalçın 4, Elif Emirtekin 3, Dilara Tongar, Saliha Mandıracı
Nesibe Aydın: Davis 21, Bone 14, Green 17, Turner 11, Yağmur Kübra Önal 8, Hatice Pelin Gülçelik 5, Elif Çayır 3, Büşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya 5, Şeyma Esra Yılık 2, Aysude Torcu 2, Tuğçe Gürel
1. Periyot: 23-24
Devre: 37-46
3. Periyot: 54-72