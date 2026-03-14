Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde maç sonu Şampiyonlar Ligi müziği çalındı

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Başakşehir’i konuk etti.

Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmadan ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı ve puanını 64’e çıkardı.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe’nin, Fatih Karagümrük deplasmanında 2-0 kaybettiği haftada Galatasaray hata yapmadı.

7 PUAN FARKLI LİDER

Trabzonspor da evinde Rizespor’u 1-0 yenmesiyle puanını 57’ye çıkardı ve ikinci Fenerbahçe ile puanları eşitledi.

Böylece Galatasaray haftayı en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un önünde 7 puan farkla kapadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALINDI

Galatasaray'ın galibiyetinin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın açıklamasında, "Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte RAMS Park'ta Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor." denildi.

RAKİP LIVERPOOL

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçında çarşamba günü İngiliz ekibine konuk olacak.