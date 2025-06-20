Oklahoma City Thunder'ı yenen Indiana Pacers, seride durumu 3-3'e getirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Indiana Pacers ile Oklahoma City Thunder karşı karşıya geldi.

Pacers, sahasında Thunder'ı 108-91 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi.

SIAKAM, DOUBLE DOUBLE YAPTI

Gainbridge Fieldhouse'ta oynanan final serisinin altıncı maçında ev sahibi ekipte Pascal Siakam, 16 sayı ve 13 ribauntla double-double yaptı.

Obi Toppin 20, Andrew Nembhard 17 ve Tyrese Haliburton 14 sayıyla oynarken T.J. McConnell da 12 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle galibiyete katkıda bulundu.

ALEXANDER'IN 21 SAYISI YETMEDİ

Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 21, Jalen Williams'ın 16 ve Isaiah Joe'nun 11 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

ŞAMPİYON BELLİ OLACAK

Dört galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı serinin yedinci maçı, 23 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde Paycom Center'da oynanacak.