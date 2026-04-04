Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 87-76 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyon oldu.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki basketbolcusu Olcay Çakır Turgut açıklamalarda bulundu.

"NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLMAK ÇOK GÜZEL"

Ligde sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlamaları hakkında konuşan Olcay Çakır Turgut, “Namağlup şampiyon olmak çok güzel, tarifi yok. Seride genel olarak inişler çıkışlar oldu ama hep üstünlüğümüzü koruduk. 10 sayıdan aşağı çok inmemeye çalıştık. Kupamızı aldık, mutluyuz ama daha yolumuz devam ediyor. Şimdilik kısa bir süre bunun keyfini çıkarıp sonra EuroLeague için çalışmalara başlayacağız” sözlerini kullandı.