Onuralp Bitim: Çocukluk aşkımla ilk maçımda ilk kupama ulaştım

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 85-83 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe'nin oyuncusu Onuralp Bitim, ilk maçında kupa kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onuralp Bitim, şu şekilde konuştu:

Çok mutluyum. Hislerimi tarif etmek benim için zor. Çocukluk aşkımla ilk maçımda ilk kupama ulaştım. Avrupa'nın en iyi takımının bir parçası olduğum için, bu güzel taraftarın önünde zaferle başladığımız için çok mutluyum. Boynumdaki madalya, Fenerbahçe Müzesi'ndeki birçok madalyadan biri olacak ama benim için çok anlamlı olacak. Umarım bu sezon ve önümüzdeki zamanlarda kazanacağımız kupaların ve madalyaların ilki olur bu.

"BEKLENTİLERİ KARŞILAYABİLECEK BİR TAKIMIMIZ VAR"

Avrupa'nın en iyi takımına geldiğini söyleyen sarı-lacivertli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'nın en büyük kulübüne, en iyi koçuna ve en iyi takımına geldim. Şu anda beklentiler çok yüksek ama bu beklentileri karşılayabilecek bir takımımız var. Her zaman yaptığımız işi yaparak kazanmaya devam edeceğiz.

"FENERBAHÇE VAR OLSUN"

Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile ilgili de konuşan Onuralp, şunları kaydetti: