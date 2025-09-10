Osman Aşkın Bak: 12 Dev Adam efsanesi uyanıyor

2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Milli Erkek Basketbol Takımı yarı finale yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ay-yıldızlı ekibin Polonya'yı 91-77 mağlup ettiği çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"12 DEV ADAM EFSANESİ UYANIYOR"

Yarı finale kalan milli takımı tebrik eden Bak, şu şekilde konuştu:

12 Dev Adam efsanesi uyanıyor. Burada onu gösterdiler. İsveç'i, Polonya'yı elediler, finale yürüyorlar. Beklentimiz final, madalya. Dolayısıyla 12 Dev Adam'ın bugün ortaya koyduğu mücadele, enerji, coşku, milyonların desteği bizleri gururlandırıyor.

"TÜRK BASKETBOLU İÇİN ÖNEMLİ GÜNLER"

Milli takıma bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar dileyen Bakan Bak, şunları kaydetti:

Türk basketbolu için önemli günler. Türk basketbolunun finale yürümesi bizim için çok kıymetli. Basketbol Gelişim Merkezi başta olmak üzere basketbola ülkemizde büyük yatırımlar yapıldı. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Desteğini hep sporcularımıza iletiyor. Hidayet başkanı, ekibini, hocamız Ergin Ataman'ı da tebrik ediyoruz. Onların da çabalarını kutluyoruz. Zaten ilk günden itibaren Ergin hoca, madalya için gideceğimizi söylemişti. Bu madalya için de yürüyoruz. İnşallah, finale çıkıp ülkemizi sevindirecekler ve başarıyla dönecekler. Onlarla gurur duyuyoruz. '12 Dev Adam efsanesi ayağa kalktı' diye söyleyebiliriz.

"HEPSİYLE GURUR DUYUYORUZ"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten çocuklarla ne kadar gurur duysak az. İnanılmaz enerji, emek, efor, birliktelik... Aklınıza gelebilecek her şeyi sahaya koyuyorlar. Son saniyeye kadar mücadele ediyorlar. Hepsiyle gurur duyuyoruz.

"İYİ Kİ VARLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür eden Türkoğlu, şunları söyledi: