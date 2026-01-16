Fenerbahçe'de Kante harekatı resmen başladı: Yönetim, Suudi Arabistan'a gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante'nin transferini bitirmeye gitti.

Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ile yaptığı görüşmelerde sözleşme ve maaş konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Kante transferinin resmiyete dökülmesiyle birlikte 34 yaşındaki yıldız futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

KANTE TRANSFERİNDE SON DURUM

Ve Fenerbahçeli kurmaylar Ertan Torunoğulları, Ömer Topbaş ve Devin Özek, 15 Ocak Perşembe akşamı N'Golo Kante transferini bitirmek için Arap yarımadasına gitti.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, yaptığı açıklamada, "Transferle ilgili bir kaç görüşme yapmaya gidiyoruz." dedi.

TORUNOĞULLARI, ÖZEK VE TOPBAŞ GİTTİ

Torunoğulları, ayrıca, "Taraftarlarımız mutlu olduğu zaman başkanımız da mutlu oluyor. Bizi uyutmuyor. O yüzden transfer yapmaya gidiyoruz. Birkaç görüşmemiz olacak. Onlarla ilgili görüşmeye gidiyoruz. Daha önce ayarlanan randevular bunlar." sözlerini sarf etti.

"TARAFTARIMIZ GÜZEL HABERLER BEKLESİN"

Ertan Torunoğulları, "Taraftarımız rahat olsunlar. Başkanımız, taraftarımızı seviyor. Bizden güzel haber beklesinler." diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin, bu uçuşun ardından Kante transferini bitirmesi bekleniyor.