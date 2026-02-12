Panathinaikos, ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'i kadrosuna kattı

- Panathinaikos Basketbol Kulübü, ABD'li Nigel Hayes-Davis ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
- Hayes-Davis, geçen sezon Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi şampiyonluğunda önemli katkı sağlamıştı.
- Panathinaikos, şu ana kadar Avrupa Ligi'nde 16 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı.
Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'i transfer ettiklerini duyurdu.
Giannakopoulos, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklamasında, 31 yaşındaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydetti.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞUNDA BÜYÜK PAY SAHİBİYDİ
Hayes-Davis, Basketbol Avrupa Ligi'nde geçen sezon 16,7 sayı, 5,3 ribaunt ve 1,7 asist ortalamasıyla Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.
Dörtlü Final'in MVP'si seçilen ABD'li oyuncu, sezon başında gittiği NBA ekibi Phoenix Suns'ta 27 maçta forma giydi.
NBA'E GİTMİŞTİ
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, bu sezon Avrupa Ligi'nde 27 maçta 16 galibiyet, 11 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.