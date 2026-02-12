Rıza Çalımbay'ın fotoğrafı, seçtiklerinden daha çok gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılın karelerini seçen Çalımbay, bir de ajansa poz verdi.

Ancak Çalımbay'ın röportajda verdiği poz, seçtiği fotoğraflardan daha çok gündem oldu.

YILIN KARELERİNİ SEÇMİŞTİ: VERDİĞİ POZ AYRI GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada yayınlanan karelerde çok sayıda kullanıcı, Çalımbay'ın yüzünün gülmemesiyle ilgili yorumlar yaptı.

Öyle ki Çalımbay'la ilgili, "Hiç güldüğü bir fotoğrafı var mı?" diye soranlar bile oldu.

ESPRİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Hal böyle olunca Çalımbay'ın gülmemesiyle ilgili çeşitli espriler de peş peşe geldi.

Biz de onlardan bazılarını sizler için derledik.

İşte yapılan o paylaşımlar...