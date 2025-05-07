Panathinaikos son maçta Anadolu Efes'i yıktı

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EuroLeague play-off serisi beşinci maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk oldu.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, mücadeleyi 75-67'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla Panathinaikos, seriyi 3-2'ye getirdi ve adını Final Four'a yazdırdı.

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, Anadolu Efes'e karşı attığı 28 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Panathinaikos, 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanacak Final Four'da bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

PANATHINAIKOS: 75 - ANADOLU EFES: 67

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Emilio Perez (İspanya)

Panathinaikos: Cedi Osman 28, Grant 11, Nunn 12, Gabriel 8, Hernangomez 3, Sloukas 6, Mitoglou 5, Ömer Faruk Yurtseven 2, Kalaitzakis, Pleiss

Anadolu Efes: Larkin 11, Bryant 16, Dozier 8, Poirier 6, Ercan Osmani, Smits 7, Thompson 7, Oturu 8, Erkan Yılmaz 3, Willis 1, Doğuş Özdemiroğlu

1. Periyot: 18-10

Devre: 41-30

3. Periyot: 53-46

Beş faulle oyundan çıkan: 38.38 Nunn (Panathinaikos)