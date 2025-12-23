Abone ol: Google News

Partizan, NBA'den Cameron Payne'i renklerine bağladı

Partizan, NBA'da kariyerini sürdüren Cameron Payne'i transfer ettiğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 23.12.2025 16:44
  • Partizan, NBA oyuncusu Cameron Payne'i transfer etti.
  • 31 yaşındaki Payne, NBA'de birkaç farklı takımda forma giydi.
  • Payne, Suns ile 2021 NBA finaline katılmıştı.

Sırbistan ekibi Partizan, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen ABD'li şutör Cameron Payne'i kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, 31 yaşındaki Payne ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Payne, NBA'de Oklahoma City Thunder, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers ve son olarak New York Knicks'te forma giydi.

Suns formasıyla 2021'de NBA finalinde boy gösteren Payne, normal sezonlarda çıktığı 477 karşılaşmada 7,8 sayı, 2 ribaunt ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı.

