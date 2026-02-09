Abone ol: Google News

Kerem Aktürkoğlu gollerini attı secdeye gitti

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği maçında attığı 2. golün ardından secdeye gitti.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 20:47
  • Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği maçında iki gol attı ve secdeye gitti.
  • 9 maç sonra gol sevinci yaşayan futbolcu, bu sezon toplam 3 gol attı.
  • Tüm gollerini Kadıköy'de kaydetti.

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, golleriyle yıldızlaştı.

LİGDE 9 MAÇ SONRA GOL ATTI

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'deki gol hasretine Gençlerbirliği maçında son verdi.

Milli futbolcu, Gençlerbirliği maçında iki kez ağları havalandırdı. Kerem, bu golleriyle ligde 9 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de bu sezon toplamda 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu, tüm gollerini Kadıköy'de buldu.

GOLÜNÜ ATTI SECDEYE GİTTİ

Kerem, kaydettiği 2. golün ardından ise önce sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Yıldız isim, daha sonra ise secdeye gitti.

