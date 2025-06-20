Pelin Bilgiç, Türk halkına Yunanistan galibiyeti hediye etmek istiyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın oyun kurucusu Pelin Bilgiç, yarın ev sahibi Yunanistan ile oynanacak 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçını kazanarak galibiyeti Türkiye'ye armağan etmek istediklerini söyledi.

Pelin Bilgiç, Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından Yunanistan maçına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

"YUNANİSTAN MAÇININ ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ"

Turnuvada gruptaki son maça kadar çok iyi mücadele ettiklerini belirten milli basketbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan maçının öneminin farkındayız. Bu gerçekten hem bizim adımıza hem kadın basketbolu adına çok önemli bir maç. Hazırlıklarımızı tamamladık. Elimizden gelenin fazlasını da yaparak bu maçı alacağımıza inanıyorum. Bu galibiyeti ülkemize hediye etmek istiyoruz. İnşallah hep beraber maç sonu mutlulukla bunu kutlayacağız.

"İNŞALLAH KAZANACAĞIZ"

Ev sahibi avantajının dezavantaja dönüşebileceğini vurgulayan Pelin Bilgiç, Yunanistan'dan daha iyi bir takım olduklarını belirtti.

Yunanistan'a karşı taraftar desteğinden etkileneceklerini düşünmediğini anlatan milli basketbolcu, şu şekilde konuştu:

Tabii ki taraftarının önünde oynamak, ev sahibi için önemli ama bana göre bu ters etki de yaratabilir. Onlar stres altına girebilir. Bence şu an biz daha iyi bir takımız ve konsantrasyon olarak dışarıdan gelen seslere çok kulak asacağımızı düşünmüyorum. İnşallah kazanacağız.

"GERÇEKTEN HAK ETTİĞİMİZİ GÖSTERECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Milli basketbolcu, Fransa'ya 71-69 yenildikleri grup ilk maçında ortaya koydukları performansla kendilerini ispatladıklarını ifade etti.

Fransa maçındaki performansın şaşırtıcı olmadığını aktaran Pelin Bilgiç, şu değerlendirmede bulundu: