Portekiz, Çekya'yı mağlup etti

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) heyecan başladı.
Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'ndaki ilk maçta Çekya ile Portekiz karşı karşıya geldi.
Arena Riga'da oynanan müsabakada kazanan 62-50'lik skorla Portekiz oldu.
SKOR DAĞILIMI
Çekya: Zidek 3, Bohacik 1, Sehnal, Krejci 10, Kriz 6, Hruban 7, Kejval, Peterka 8, Krivanek 2, Balint, Svoboda 6, Kyzlink 7
Portekiz: Brito, Williams 10, Ventura 2, Queiroz 5, Queta 23, Voytso 2, Amarante, Gameiro, Relvao 2, Nuno Sa, Lisboa 15, Candido Sa 3