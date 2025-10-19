Pota derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı yendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası dev bir maça sahne oldu.

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 85-76'lık skorla konuk takım Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE'DEN ART ARDA 3. GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray ise ligde 2. kez mağlup oldu.

Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Karşıyaka'yı konuk edecek. Fenerbahçe ise Türk Telekom'u ağırlayacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri, Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı saha kenarından takip etti.