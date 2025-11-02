Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Celtics'i yendi

- Houston Rockets, Boston Celtics'i deplasmanda 128-101 yendi.
- Alperen Şengün 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle oynayarak galibiyete katkı sağladı.
- Rockets, bu galibiyetle üst üste üçüncü kez kazandı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Boston Celtics ile karşılaştı.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Rockets, rakibini 128-101'lik skorla mağlup etti.
DOUBLE-DOUBLE YAPTI
TD Garden'da oynanan maçta 30 dakika süre alan Alperen Şengün, 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle oynayarak "triple-double"a yaklaştı.
Üst üste üçüncü galibiyetini alan Rockets'ta Kevin Durant 26, Amen Thompson 17 sayı attı.
Celtics'te Baylor Scheierman 17, Payton Pritchard 14, Jaylen Brown 12 sayıyla oynadı.
WARRIORS, SON DAKİKADA KAYBETTİ
Indiana Pacers'a konuk olan Golden State Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 114-109 kaybetti.
Bu sezon ilk galibiyetini alan ev sahibi ekipte Aaron Nesmith 31, Pascal Siakam 27, Quenton Jackson 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Warriors'ta ise Stephen Curry 24 sayı, Jimmy Butler 20 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Jonathan Kuminga 17 sayılık performans sergiledi.