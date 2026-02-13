Evinde yenilmeyen Trabzonspor, namağlup Fenerbahçe’yi ağırlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, yarın ligin namağlup takımı Fenerbahçe’yi konuk edecek.

Bu sezon iç sahada mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer ile deplasmanda etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertlilerin mücadelesi, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

Bu sezon evinde geçit vermeyen Trabzonspor, bu alanda istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 10 iç saha karşılaşmasında 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederken, 19 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü ve 22 puan topladı.

ZİRVE HATTINDA KRİTİK PUAN SAVAŞI

Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon sahasında oynadığı Samsunspor maçında aldığı 2-2’lik beraberliğin ardından Trabzon'da yenilgi yaşamadı.

Trabzonspor, iç sahada 281 gündür mağlup olmazken, evindeki yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 45 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, 49 puanla 2. basamakta bulunan Fenerbahçe'ye karşı sahadan galibiyetle ayrılarak hem puan farkını azaltmayı hem de zirve yarışında avantaj sağlamayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA DA KAYBETMEDİ

Sarı-lacivertli ekip ise bu sezon deplasmanda oynadığı 11 müsabakada 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 25 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig’in tek namağlup takımı konumunda bulunan Fenerbahçe, zorlu Trabzon deplasmanında da serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor’un iç saha performansı şöyle:

2024-2025

Trabzonspor: 2 - Samsunspor: 2

2025-2026

Trabzonspor: 1 - Kocaelispor: 0

Trabzonspor: 1 - Antalyaspor: 0

Trabzonspor: 1 - Samsunspor: 1

Trabzonspor: 1 - Gaziantep FK: 1

Trabzonspor: 4 - Kayserispor: 0

Trabzonspor: 2 - Eyüpspor: 0

Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 1

Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1

Trabzonspor: 3 - Beşiktaş: 3