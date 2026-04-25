Rockets, Alperen'in iyi oyununa rağmen Lakers'a kaybetti

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 33 sayı, 16 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla oynadığı maçta Houston Rockets, evinde uzatmada Los Angeles Lakers'a 112-108'lik skorla mağlup oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Houston Rockets'ı 112-108 yenerek seride 3-0 öne geçti.
Toyota Center'da oynanan maçın son 25 saniyesine 101-95 geride giren Lakers, Marcus Smart’ın serbest atışları ve LeBron James’in üçlüğüyle maçı uzatmaya taşıdı.
Lakers'ta LeBron James 29 sayı, 13 ribaunt, Rui Hachimura 22 sayı, Marcus Smart 21 sayı, 10 asistle galibiyete katkıda bulundu.
Luka Doncic ve Austin Reaves’in sakatlıkları nedeniyle sahada olmadığı konuk takımda, 41 yaşındaki James 45 dakika 4 saniye süre aldı.
ALPEREN DOUBLE DOUBLE YAPTI AMA YETMEDİ
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 33 sayı, 16 ribaunt, 6 asist, 3 top çalmayla takımına liderlik ettiği Rockets'ta, Amen Thompson 26 sayı, 11 ribaunt, Jabari Smith Jr. 24 sayıyla oynadı.
CELTICS SERİDE 2-1 ÖNE GEÇTİ
Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 108-100 yenerek seride 2-1 üstünlüğü sağladı.
Celtics'te Jayson Tatum ve Jaylen Brown, 25'er sayılık performans sergiledi.
Tyrese Maxey'in 31 sayı kaydettiği 76ers'ta Paul George 18, Kelly Oubre Jr. 17 sayı üretti. Milli oyuncu Adem Bona ise 10 sayı, 5 ribaunt, 3 blok, 1 top çalmayla oynadı.
SPURS DEPLASMANDA KAZANDI
San Antonio Spurs, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 120-108 yenerek seride 2-1 öne geçti.
Spurs'te Victor Wembanyama’nın yokluğunda, Stephon Castle 33, Dylan Harper 27 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Blazers'ta Jrue Holiday 29, Scoot Henderson 21 sayı kaydetti.