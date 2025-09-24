Sadettin Saran, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda takımı yalnız bırakmadı

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Sadettin Saran da mücadelenin başlamasına 1 saat kala salona geldi.
TARAFTARI SELAMLADI
İlk olarak saha kenarından ilerleyerek sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu bölüme giden Saran, taraftarları selamladı.
Fenerbahçeli taraftarlar da "Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran" tezahüratlarında bulundu.
BAŞARILAR DİLEDİ
Saran ve ekibi daha sonra soyunma odasına giderek Fenerbahçeli basketbolculara başarılar diledi.