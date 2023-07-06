Samet Geyik, Galatasaray'da Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 30 yaşındaki milli oyuncu Samet Geyik'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den ayrılan İsmet Akpınar'ı kadrosuna katan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, sarı-lacivertli takıma veda eden Samet Geyik'i de transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray, yerli oyuncu kadrosunu ligimizin değerli isimlerinden Samet Geyik'i transfer ederek güçlendirdi. İki yıllık anlaşma imzaladığımız 2,06 metre boyundaki tecrübeli oyuncumuza Galatasaray çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer dileriz. Yeni evine 'hoş geldin' Samet Geyik.

Geçen sezon Fenerbahçe'de oynadı

Milli basketbolcu, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Türkiye Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmişti.

2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında iki yıl üst üste Türk Telekom forması giydi ve buradaki son sezonunda 25 maçta 7.7 sayı, 4.0 ribaunt ortalamaları ile oynadı.