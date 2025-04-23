Sarunas Jasikevicius: 19 hücum ribaundu aldık

AA & Ensonhaber

EuroLeague play-off ilk maçında Paris Basketbol'u 83-78 mağlup eden Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, aldıkları 19 hücum ribaundunun galibiyette etkili olduğunu söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Litvanyalı çalıştırıcı, bençten gelen katkıyla ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başladı.

"HERKES KATKI VERMEYE HAZIR"

Takımda benç oyuncusu olmadığının altını çizen Jasikevicius, şu ifadeleri kullandı:

Bizim takımda benç oyuncusu da yok oyuna başlayan oyuncu da yok. Hepsi eşit. O yüzden herkes katkı vermeye hazır. Maçın sonunu da başlayanlar bitiriyor.

"ÇOK ÖNEMLİYDİ BİZİM İÇİN"

Paris Basketbol'un iyi bir takım olduğunu, bu sezon herkesi zorladığını vurgulayan Jasikevicius, Birch ve Pierre'in takıma önemli katkı verdiğini dile getirerek şunları dedi:

Bugün 19 hücum ribaundu aldık. Çok önemliydi bizim için. İki oyuncu, takımın bütün işlerini hallediyor.

"İTİCİ GÜÇ OLUYORLAR"

Taraftara desteğine de değinen Litvanyalı çalıştırıcı, şunları söyledi:

Bu hep beklediğimiz şeyler. Böyle büyük maçlarda burası adeta yanıyor. Sesli olmaları çok iyi. Gerçek taraftarı görme şansımız oluyor. Ben koç olarak nasıl oyuncuları itiyorsam, taraftarlar da o şekilde itici güç oluyor.

Toplantıya Jasikevicius ile birlikte katılan sarı-lacivertli basketbolcu Errick McCollum da tecrübesiyle her zaman hazır olduğunu ve takım arkadaşlarının her zaman kendisini desteklediğini aktardı.

"HEP MAÇIN SONUCUNU BELİRLİYOR"

Paris Basketbol Başantrenörü Tiago Splitter, rekabet dolu bir akşam yaşadıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin aldığı hücum ribauntlarının canlarını sıktığını ve bu durumun kendileri için sorun oluşturduğunu dile getiren Splitter, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe'nin her pozisyonda iki oyuncusu var ve hep maçın sonucunu belirliyor. Bugün de maçın sonucunu belirleyen Hall ve Baldwin oldu.

"ÇOK İYİ TARAFTARLARI VAR"

Fenerbahçe taraftarı hakkında da konuşan Splitter, şu açıklamayı yaptı: