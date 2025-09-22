Sarunas Jasikevicius'e göre EuroBasket 2025'in en iyisi Türkiye

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan ay-yıldızlı ekibi "turnuvanın en iyi takımı" olarak gördüğünü söyledi.

Litvanyalı başantrenör, FBTV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

"TAKIM ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞTI"

Türkiye'nin EuroBasket 2025'te en iyi basketbolu oynayan takım olduğunu vurgulayan Jasikevicius, şu şekilde konuştu:

Takım çok iyi hazırlanmıştı ve net roller üstlenmişlerdi. Oyuncular harika formdaydı ve bana göre turnuvanın en iyi takımıydı. Finalde de müthiş bir performans göstererek kazanmaya gerçekten yakındılar. Ancak Almanya, yetenekli oyuncularıyla zor şutlar buldu, doğru kararlar aldı ve bireysel performanslarıyla maçı koparmayı başardı. Türkiye'nin performansını yine de muhteşem buluyorum. Bence turnuvadaki basketbol kalitesi çok yüksek değildi. EuroBasket'ten pek keyif almadım. Özellikle Türkiye-Sırbistan maçını saymazsak, Avrupa Ligi'nden sonra benim için izlenmesi zor bir seviyedeydi.

"BAZI OYUNCULARIMIZI KAYBETMEK ZORUNDA KALDIK"

Sarı-lacivertli takımın 49 yaşındaki başantrenörü, transfer döneminde pek çok şeyin istedikleri gibi gitmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bazı oyuncularımızı kaybetmek zorunda kaldık. Zor seçimler yapmak durumundaydık. Dürüst olmalıyım, Nigel'ı kaybetmeyi beklemiyordum. O, NBA'ye gitmeyi seçti. Hem benim hem de Derya Yannier için oldukça zor bir yaz dönemi oldu ama uyum sağlamak zorundaydık. Yeniden planlar yapmamız gerekiyordu. Bence oldukça iyi bir iş çıkardık. Getirdiğimiz oyuncuları, özellikle NBA deneyimi olanları çok beğeniyorum.

"GEÇEN YIL ARTIK GERİDE KALDI"

Geçen yıl elde edilen şampiyonluklara da değinen Sarunas Jasikevicius, şu değerlendirmede bulundu: