Satou Sabally: Müslüman bir ülkede oynamak çok rahat

Fenerbahçeli basketbolcu Satou Sabally, isminin Hz. Ayşe'den geldiğini ve Müslüman bir ülkede basketbol oynadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Gambiya asıllı Alman oyuncusu Satou Sabally, AA'ya konuştu.

Sabally, kariyerini Türkiye'de sürdürdüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

Gambiya'da büyüdüğünü aktaran Sabally, "Burada oynamanın harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Müslüman bir ülkede oynamanın rahatlığını hissediyorum. Türkiye'yi seviyorum. Türk yemekleri inanılmaz. Bana Gambiya'daki yemekleri hatırlatıyor. Gambiya'da, Almanya'da ve ABD'de yaşadım. Farklı kültürlerden gelen insanlarla bir arada olmayı seviyorum." diye konuştu.

"İSMİM HZ. AYŞE'DEN GELİYOR"

Müslüman olan 22 yaşındaki basketbolcu, adının Hz. Muhammed'in eşi Hz. Ayşe'den esinlenerek verildiğinin hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı: "Babam Müslüman. İsmim Hz. Ayşe'den geliyor. Babam beni bir Müslüman olarak yetiştirdi. Bana İslamiyet ve Müslümanlıkla ilgili birçok şey öğretti. Okulda İslam tarihi ve din üzerine dersler aldım. Böyle anlamlı bir ismi taşımak harika bir duygu."

"MUHAMMED ALİ BANA İLHAM VEREN KİŞİ"

Satou Sabally, ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'ye büyük hayranlık duyduğunu dile getirdi. 2016'da yaşamını yitiren Muhammed Ali'yle ilgili Sabally, "Muhammed Ali, siyahiler için tarihi bir kişilik. Muhammed Ali'yi ve onun hakkında konuşmayı çok seviyorum. ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville kentinde Muhammed Ali Center'ı ziyaret ettim ve çok etkilendim. Müzede onunla ilgili her detayı okudum çünkü onun bizlere çok fazla şey öğrettiğini düşünüyorum. Sadece sporda değil birçok alanda önemli işler yaptı. Muhammed Ali, bana çok ilham veren bir kişilik. Her şeyi okuyabilen önemli bir figürdü. Onun adı her zaman spor, siyaset ve tarih kitaplarında yer almalı." değerlendirmesinde bulundu.