İHA

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen EuroLeague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda ABD doğumlu Türk oyuncu Scottie Wilbekin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"BENİM İÇİN ŞAHİT OLMAK İNANILMAZ BİR ŞEYDİ"

Şampiyonlukla ilgili duygularını aktaran Wilbekin, şu şekilde konuştu:

Benim için şahit olmak inanılmaz bir şeydi. Takım arkadaşlarım için çok mutlu oldum, özellikle ilk defa şampiyon olanlar için, aynı şekilde Saras'ın (Jasikevicius) da ilk şampiyonluğuydu. Bu çok özel bir duyguydu. Arka planda o kadar çok şey yaşandı ki bütün sezon boyunca, sakatlıklar olsun ama her şeyin üstesinden gelip çok büyük galibiyetler elde edip sonunda her şey istediğimiz gibi oldu.

"BU SAKATLIK SEZONUMU TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ"

Sarı-lacivertlilerin ekim ayında Olympiakos ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve ön çapraz bağında yırtık tespit edilmesinin ardından tedavi süreci başlayan Wilbekin, bu süreci şu sözlerle paylaştı:

Bu sakatlık sezonumu tamamen değiştirdi. Final Four'da savunma yapmak varken bütün sezon dizimi güçlendirmekle geçti. Sahada olmayı da tabii ki isterdim. İnsanın eline her zaman böyle bir fırsat gelmiyor. İnşallah önümüzdeki sezon yine orada olacağız.

"HAZIRLIKLARA BAŞLAYACAĞIM"

Başarılı oyun kurucu, şu anda kendisini çok iyi hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sezon biter bitmez de idmanlara ve hazırlıklara başlayacağım.

"BELKİ BİR ŞAMPİYONLUK DAHA GELİR"

Basketbol Süper Ligi play-off'ları hakkında da konuşan 32 yaşındaki basketbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: