Scottie Wilbekin'den milli takım açıklaması

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Scottie Wilbekin, milli formayı büyük bir gururla giydiğini ve fırsat verilmesi halinde her zaman Türkiye için oynamak istediğini söyledi.

Wilbekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan sürecin istemediği bir şekilde sonuçlandığını hatırlattı.

"HER ZAMAN TÜRK MİLLİ TAKIMI İÇİN OYNAMAK İSTERİM"

Türkiye'nin kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran 32 yaşındaki basketbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Darüşşafaka formasıyla bu ülkeye geldim ve üç sezon geçirdim. Fenerbahçe formasıyla da dördüncü sezonuma gireceğim. Bu süreçte çok fazla özel anı ve başarıyı bu ülkede yaşadım. Bu özel anlardan biri de kesinlikle Türk Milli Takımı'nda yer alabilmekti. Geçmişte yaşanan sürece tekrar dönmek istemiyorum ama sonuç olarak bu durum benim hiç istemediğim bir şekilde sonuçlandı. Belirtmek isterim ki ben bu formayı her zaman büyük bir gururla giydim ve bundan sonra da fırsat olması halinde her zaman Türk Milli Takımı için oynamak isterim.

"BENİM İÇİN ŞANSSIZ BİR DÖNEMDİ"

Fenerbahçe ile tarihi bir sezon geçirdiklerini anlatan Wilbekin, sakatlık sonrası dönüş sürecine ilişkin ise şunları kaydetti:

Benim için şanssız bir dönemdi ama maalesef sakatlıklar da bu oyunun, bu işin bir parçası. Önemli olan bu süreçleri güçlü bir şekilde atlatıp hedeflerinize kaldığınız yerden devam edebilecek seviyeye gelmek ve ben de buna gayret ettim. Tabii en büyük tesellim ve mutluluk kaynağım, takım arkadaşlarımın geçirdiği harika sezon oldu. Aslında karmaşık duygular yaşadım çünkü onlarla sahada olup birlikte mücadele etmek isterdim. Ama sonuçta takımımım için çok iyi bir sezondu. Benim de en büyük amacım gelecek sezon en iyi şekilde sahalara dönüş yapıp kazanılacak yeni kupalarda onlarla birlikte olmak.

"TÜRKİYE BENİM KARİYERİMDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Wilbekin, tüm kupaları kazanmış bir takım oldukları için yeni sezonun daha zorlu geçeceğini belirtti.

Fenerbahçe ile sözleşme uzattığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Wilbekin, şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Fenerbahçe'de üç sezonu geride bıraktım. Elbette son sezonu şanssız geçmiş olsa da tüm bu yılların ardından buraya önemli bir aidiyet hissediyorum. Önümde Fenerbahçe Beko formasıyla yapacak çok fazla iş olduğunu hissediyorum. Kendimi bu hedef doğrultusunda hem fiziksel hem de mental olarak yeni sezona bu şekilde hazırlıyorum.

"HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Gelecek sezon meydan okumaya hazır olduklarının altını çizen tecrübeli oyuncu, şu şekilde görüş belirtti:

Gelecek sezon tüm takımların hedef maç, hedef rakip olarak göreceği bir takım olacağız. Tüm kupaların şampiyonu olarak zor bir sezon bizi bekliyor ama bu çok büyük bir meydan okuma. Ben ve takım arkadaşlarım buna hazır olacağız. Her zaman adım adım gitmek, hep bir sonraki maça odaklanmak gerekiyor. Mümkün olan en iyi hazırlık dönemini geçirip sezona girecek, sonra da sezonun en kritik dönemlerine doğru form tutarak hedeflerimize ulaşmak istiyoruz.

"İLK MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Wilbekin, sözlerini Fenerbahçe taraftarına ilişkin şu ifadelerle sonlandırdı: