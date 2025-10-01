Sehernaz Çidal'ın hedefi bu sezon kupa kazanmak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Sehernaz Çidal, bu sezonki hedeflerinin kupa kazanmak olduğunu söyledi.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2025-2026 sezonuna 5 Ekim Pazar günü yapacağı OGM Ormanspor maçıyla başlayacak sarı-kırmızılı takımda Sehernaz Çidal, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"TAKIMA YENİ DAHİL OLDUM"

Takıma yeni katıldığını dile getiren Sehernaz, "Burada gerçekten güzel bir ortam var. Ben de takıma yeni dahil oldum. Yabancı ve yerli oyuncuların çok güzel bir kimyası olduğunu gördüm. Uyum içerisinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ben de transferimden dolayı çok heyecanlıyım. Büyük bir camiaya geldim. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde oynamak heyecan verici. Bu büyük taraftarın önünde oynayacağım için heyecanlıyım." diye konuştu.

"HALA BİRBİRİMİZİ TANIMA SÜRECİNDEYİZ"

Kendisiyle beraber takıma yeni dahil olan oyuncularla ilgili görüşlerini belirten Sehernaz, "Hala birbirimizi tanıma sürecindeyiz. Kimyayı ve uyumu yakalamak istiyoruz. Herkes iyi niyetli ve elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gayet pozitif bir ruh halindeyiz. Birçok oyuncu takıma dahil oldu. Elinden geleni yapmaya çalışan oyunculara sahip bir kadro olduk." ifadelerini kullandı.

"SEZONA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GİRMEK İSTİYORUZ"

Takımın sezon öncesindeki hazırlıklarına değinen 30 yaşındaki oyuncu, "Sezona güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Bunun için takım olarak özel bir yapı oluşturduk. Heyecanlı bir hazırlık dönemi geçirdik. Ayrıca bu dönem, bizim için çok yoğun geçti. Genel olarak pozitif bir şekilde hazırlık sürecini geçirdik. Çalışmanın karşılığını görmek bizi mutlu ediyor. Başantrenörümüz Ekrem Memnun'un bizim üstümüzde uyguladığı yöntemleri sahaya yansıtmak önemliydi. Çok fazla hazırlık maçı yapamadık ama başantrenörümüz Ekrem Memnun'un beğenisini kazanmışızdır. Takımım adına ben öyle hissediyorum. Umarım bu sezon güzel işler başarırız." değerlendirmesinde bulundu.

"BU SEZON KUPA KAZANMAK İSTİYORUZ"

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki hedeflerini aktaran milli oyuncu, şunları kaydetti:

Öncelikle bu sezon kupa kazanmak istiyoruz. Zaten takım, bu sene kupa kazanmak için kuruldu. Güçlü oyunculardan oluşuyoruz. Umarım güzel şeyler başarırız. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde kalıcı olmayı hedefliyoruz. Ana hedefimiz bu. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 8'e kalmak istiyoruz. Umarım o kupaya ortak olabiliriz. Ayrıca sonraki senelerde de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz.

"BEN, BU CAMİADA YENİYİM"

Son olarak taraftara mesaj veren Sehernaz, "Ben, bu camiada yeniyim. Gerçekten taraftar konusunda da heyecanlıyım. Umarım taraftarlar, her maç bizi desteklemeye devam eder." diye konuştu.