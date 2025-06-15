Serdal Adalı, finale yükselen Beşiktaş'ı tebrik etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 5. ve son maçında Beşiktaş, sahasında Anadolu Efes'i 82-75 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanarak finale yükseldi.

Siyah-beyazlı takım, Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra ilk kez adını finale yazdırdı.

Beşiktaş, play-off final serisinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin ev sahibi avantajıyla başlayacağı final serisinde 4 galibiyete ulaşacak ekip şampiyon olacak.

"TAKIMIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, bu başarının ardından siyah-beyazlıları tebrik etti.

Sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınlayan Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"

Beşiktaş taraftarının son yıllarda futboldaki sonuçlar sebebiyle üzüldüğünü aktaran Adalı, şunları kaydetti:

Taraftarımızın yüzünü güldüren, onlara hak ettikleri duyguları yaşatan oyuncularımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Final serisinde de en iyi mücadeleyi vereceğimizden, şampiyonluk için son ana kadar savaşacağımızdan eminim. Önümüzdeki sezondan itibaren böyle bir mücadeleyi tüm branşlarda göreceğiz. Beşiktaş'a, Beşiktaşlılara hak ettikleri duyguları yaşatacağız. Sizinle gurur duyuyoruz, sonu şampiyonluk olsun.