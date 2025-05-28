Sertaç Şanlı, Türk basketbol tarihine geçti

AA & Ensonhaber

Tecrübeli oyuncu Sertaç Şanlı, Türk basketbol tarihine geçmeyi başardı.

Sertaç, EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna 2021 yılında Anadolu Efes ile ulaştı.

33 yaşındaki oyuncu, Anadolu Efes'in Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya'nın Barcelona ekibini 86-81 yendiği maçta kupayı kaldırdı.

TARİHE GEÇTİ

Sertaç Şanlı, bu yıl da formasını giydiği Fenerbahçe ile aynı başarıyı elde etti.

Sarı-lacivertli ekibin finalde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yendiği müsabakada görev alan milli basketbolcu, Avrupa Ligi'nde hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan ilk ve tek oyuncu olarak kayıtlara geçti.