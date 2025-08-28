Shane Larkin: Herkesin motivasyonu madalya kazanmak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi Letonya'yı 93-73 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

Milliler, gruptaki ikinci müsabakada yarın saat 14.45'te Çekya'nın karşısına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibin 32 yaşındaki şutör oyun kurucusu Shane Larkin, Çekya mücadelesi öncesinde Arena Riga'da gerçekleştirilen antrenmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"PERFORMANSI SÜRDÜRMEMİZ LAZIM"

Şampiyonaya kazanarak başladıkları için çok iyi hissettiğini dile getiren Shane Larkin, şu ifadeleri kullandı:

Büyük bir taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi takıma karşı oynamamıza rağmen önemli bir galibiyet elde ettik. Sakin kalmak ve odaklanmak zorundayız çünkü bu, uzun bir turnuva. Bir maçı kazanmamız bir şeyi değiştirmez. İyi başladığımız için mutluyuz ama daha yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki maçlara konsantre olmalıyız. Letonya karşısında gösterdiğimiz performansı sürdürmemiz lazım.

"HERKESİN MOTİVASYONU MADALYA KAZANMAK"

Shane Larkin, 2025 Avrupa Şampiyonası'na madalya kazanmak için geldiklerini dile getirdi.

Letonya karşısında aldıkları galibiyetin öz güven açısından önemini vurgulayan milli basketbolcu, şunları kaydetti: