Abone ol: Google News

Sırp basketbol hakemi Uros Nikolic, gözaltına alındı

Uros Nikolic'in, basketbol hakemliği görevini geçici olarak yerine getirmesinin yasaklanmasına yol açabilecek bir ihlal gerçekleştirdiğine dair makul şüphe nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 17:48
Sırp basketbol hakemi Uros Nikolic, gözaltına alındı
  • Sırp basketbol hakemi Uros Nikolic, suç örgütü bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı.
  • Nikolic'in hakemlik görevine devam etmesi makul şüphe nedeniyle engellendi.
  • Hakemin evinde 250 bin euro bulunduğu açıklandı.

EuroLeague'de de görev alan Sırp basketbol hakemi Uros Nikolic, suç örgütü bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı ve hakemlik görevinden uzaklaştırıldı.

Sırbistan Basketbol Federasyonu yaptığı açıklamada, Nikolic'in, basketbol hakemliği görevini geçici olarak yerine getirmesinin yasaklanmasına yol açabilecek bir ihlal gerçekleştirdiğine dair makul şüphe nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

SUÇ ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTISI ÇIKTI

Sırp basını ise hakemin evinde 250 bin euro bulunduğu ve suç örgütüyle bağlantısı nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

Eshspor Haberleri