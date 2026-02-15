Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü Vitor Pereira oldu

- Nottingham Forest, Vitor Pereira'yı teknik direktör olarak görevlendirdi.
- Pereira ile 18 aylık bir sözleşme imzalandı.
- Pereira, ilk maçına Fenerbahçe'ye karşı çıkacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta yeni teknik direktör için beklenen açıklama yapıldı.
İngiliz ekibi, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.
Nottingham Forest, Vitor Pereira ile 18 aylık bir sözleşme imzaladı.
İLK MAÇI FENERBAHÇE'YE KARŞI
Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
Pereira, Nottingham Forest'ın başında ilk maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıkacak.
