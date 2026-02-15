Thomas Reis, Kayserispor’un teklifini kabul etmedi

- Kayserispor, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırmaya karar verdi ve yeni teknik direktör arayışına başladı.
- Thomas Reis'e yapılan teklifi, yurt dışında çalışmak istemesi nedeniyle kabul etmedi.
- Ayrıca, Çağdaş Atan da sezon boyunca katkı sağlayamayacağını düşündüğü için teklifi reddetti.
Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında Kocaelispor’a 2-1 mağlup olan Kayserispor’da, taraftarların da tepkileri sonrası teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrılması kararı alındı.
Djalovic ile fesih görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör arayışlarını da hız verdi.
OLUMSUZ YANIT
Bu kapsamda son olarak Samsunspor’u çalıştıran Thomas Reis ile görüşen sarı-kırmızılı yetkililer, Alman çalıştırıcıdan olumsuz yanıt aldı.
Thomas Reis’in, kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini söyleyerek Kayserispor’un teklifine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
ÇAĞDAŞ ATAN'DAN RET
Öte yandan, Kayserispor’un önceki sezonlarda teknik direktörlüğünü yapan ve son olarak Konyaspor’u çalıştırarak yollarını ayıran Çağdaş Atan ile de irtibat kurduğu, Atan’ın da bu süreçte faydalı olamayacağını düşündüğü için teklifi kabul etmediği, sezon başı teklifi değerlendirebileceğini söylediği belirtildi.