Stanley Whittaker resmen Aliağa Petkimspor’da

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Aliağa Petkimspor, dış transferde Stanley Whittaker’ı kadrosuna dahil etti.

1.83 boyundaki tecrübeli basketbolcu, geçtiğimiz sezon Rusya’nın VTB Ligi takımlarından Uralmash forması giydi.

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken 31 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, sezonu 16 sayı, 7 asist ve 2 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

OYNADIĞI ÜLKELER

Whittaker, daha önce Avusturya, Almanya, İtalya, Litvanya ve ABD gibi ülkelerde de basketbol oynamıştı.

"YOLCULUĞUMUZ İÇİN ARAMIZA KATILDI"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: