Tarık Biberovic: Biz Allah'ın yolundan giden Müslümanız

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de lider durumda bulunan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Tarık Biberovic, önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin Bosna asıllı Türk basketbolcusu Biberovic, takdirle karşılanan sözler sarf etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Tarık Biberovic, Allah'ın yolundan ayrılmadığını söyledi.

"BİZ ALLAH'IN YOLUNDAN, PEYGAMBERİMİZİN İZİNDEN GİDEN BİR MÜSLÜMANIZ"

"Bir yerde okudum. İdolüm Hz. Muhammed (SAV) diyorsun. Bu inancının manevi gücünün sahadaki performansını artırdığını düşünüyor musun?" şeklindeki soruya milli basketbolcu gönülleri fetheden cinsten yanıt verdi.

Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmadığını belirten Tarık Biberovic, "Biz Allah'ın yolundan, Peygamberimizin izinden giden bir Müslümanız. Beni kim tanıyorsa bunu biliyor zaten. Hiçbir şeyden korkmuyoruz Allah dışında, bana özgüvenimi soğukkanlılığımı sağlayan şey de bu zaten. Kitabımızda ne yazıyorsa öyle olacak." diyerek cevap verdi.