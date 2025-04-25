AA & Ensonhaber

Fenerbahçe'de 7. sezonunu yaşayan 24 yaşındaki basketbolcu Tarık Biberovic, sergilediği istikrarlı performans ve gösterdiği gelişimle dikkati çekiyor.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 27 maça çıkan Tarık Biberovic, EuroLeague'de ise 34 müsabakada görev yaptı.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda birçok alanda kariyer rekoru kıran milli oyuncu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"KARİYERİMDE EN İYİ SEZONU GEÇİRDİĞİM TARTIŞILMAZ"

Çok iyi bir takımda forma giydiğini belirten Tarık, şu ifadeleri kullandı:

Kariyerimdeki en iyi sezonu geçirdiğim tartışılmaz. Hayatımda ilk defa ilkten son maça kadar bu seviyede ve istikrarlı bir şekilde oynadım. İyi oynadığım için kendimi THY Avrupa Ligi'ne ait hissettim. Bu, benim için çok önemli. Çok güzel bir sezon yaşadığımızı düşünüyorum. Müthiş bir ekibiz. Herkes dört dörtlük. Hocanın sistemini uygulamaya başladığımız zamandan beri ayrı bir seviyede oynuyoruz. Geçen sezon da çok güzel bir kimyamız vardı ama birkaç parça eksikti. Bu sezonki kadromuz daha iyi. Ocak ayından bu yana çok güzel bir basketbol oynadık ve herkese ne olduğumuzu gösterdik.

"ÖZGÜVEN, ÇALIŞMAKTAN GELİYOR"

Her zaman özgüvenli bir oyuncu olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki forvet, şu şekilde konuştu:

Özgüven, çalışmaktan geliyor. Bir de iyi oynadığınızda kazandığınız öz güven var. Kendime güveniyorum ve en yüksek seviyelere geleceğimi biliyorum. 34 maça çıktığınızda ve iyi oynadığınızda bu size başka bir özgüven katıyor. İnşallah, bunun üzerinde çalışmaya devam edersem daha yüksek seviyelere geleceğim.

"NBA'DE ŞANSIMI DENEMEK İSTİYORUM"

Tarık Biberovic, bu sezon sergilediği performansla Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynamayı hak ettiğini aktardı.

Memphis Grizzlies tarafından 2023'te draft edilen Tarık, şu değerlendirmede bulundu:

NBA'de şansımı denemek istiyorum. Şansımı denemeden bu şekilde yaşayamam. Oraya gitme şansım varsa ve eğer gitmezsem kendimi affedemem. 'Olmadı, döneceğim.' gibi düşünmem. Neden olmasın? Oraya gittiğimde neden en iyilerden biri olmayayım? Bu sezon ortaya koyduğum performansla bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Vicdanen rahat olmamın tek bir yolu var. Bu da Fenerbahçe ile THY Avrupa Ligi'ni kazanıp, NBA'e gitmek. Bu, benim hayalim. Bu şekilde gitmek en güzeli olur.

"İNŞALLAH PLAY-OFF'U GEÇEREK DÖRTLÜ FİNAL'E GİDECEĞİZ"

Tarık Biberovic, play-off serisinde 2-0 üstün durumda bulundukları Paris Basketbol'u eleyerek Dörtlü Final bileti alacaklarına inandığını kaydetti.

Paris Basketbol'un yetenekli ve tempolu bir takım olduğunun altını çizen milli oyuncu, şu şekilde görüş belirtti:

Kim olduğumuzu göstermeye ve aynı şekilde oynamaya devam edeceğiz. Paris Basketbol'u eleyip Dörtlü Final'e gidebileceğimizi düşünüyoruz. Kendimize güveniyoruz. İnşallah play-off'u geçerek Dörtlü Final'e gideceğiz.

"HER ŞEY OLABİLİR"

Play-off'taki diğer eşleşmeler hakkında da görüşlerini paylaşan Tarık, şunları dedi:

Monaco ve Olympiakos'un turu geçebileceğini düşünüyorum. Dörtlü Final'de Türk derbisi olma ihtimali var. Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR'u geçerse hiç şaşırmam. Her şey olabilir.

"GERÇEKTEN KARİYERİMİ DEĞİŞTİREN BAŞANTRENÖR OLABİLİR"

Tarık Biberovic, yakaladığı çıkış ve gösterdiği gelişimde sarı-lacivertli takımın başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un önemli rol oynadığını vurguladı.

Litvanyalı çalıştırıcının ilk günden bu yana kendisine duyduğu güvenin altını çizen 24 yaşındaki basketbolcu, şunları kaydetti:

Her hoca benim hayatıma, oyun tarzıma ve felsefeme başka bir şey kattı. Ancak Saras (Jasikevicius), gerçekten kariyerimi değiştiren başantrenör olabilir. Beni istikrarlı bir şekilde oynattı ve bana güvendi. Çok hata yaptığım zamanlarda geleceğimi düşünerek beni sahada tuttu. Ben de bu sayede geliştim. Saras'ın çok güzel hazırlıkları var. Bir takımın başarılı olmasını istiyorsan liderin hoca olması gerekiyor. Saras, bunu gerçekten çok iyi yapıyor. Çok iyi bir düzenimiz var. Ben sürekli 'Bu mu daha iyi, şu mu daha iyi?' diye düşünüyordum. Neyi yapacağımı bilmiyordum. Saras, 'Bir şeyin üzerine gideceksin ve istikrarlı olacaksın.' dedi. İstikrar konusunda ve oyunumda bana çok yardımcı oldu. Basketbolumu geliştirdiğimi düşünüyorum. Pick and roll oynatmaya başladı. Bire birleri ve post up'ları geliştirdim. Savunmada bana daha çok görev vermeye başladı. Bana 1, 2, 3 ve 4 numara pozisyonlarında oynayabileceğimi söyledi. Bunu duyduğunuzda siz de kendinize daha çok sorumluluk veriyorsunuz. Bunu yapmak istediğinizde her gün daha motive oynuyorsunuz.

"2017 YAZINDA 16 YAŞINDAYKEN FENERBAHÇE İLE TEMAS KURDUM"

Tarık Biberovic, Avrupa Ligi'nin 2017'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlediği Next Generation Turnuvası'nda sergilediği performansın sonucunda Fenerbahçe'ye transfer olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertlilere transfer olma sürecini anlatan Tarık, şu ifadeleri kullandı:

2017 yazında 16 yaşındayken Fenerbahçe ile temas kurdum. O sezon 7 ya da 8 oyuncu milli takıma gitmişti. Bu isimlerin yerine antrenmana davet edilen oyunculardan biri de bendim. 2017'de Belgrad'da Next Generation Turnuvası vardı. Orada çok iyi oynadım. Beni çağırdılar. Kendimi gösterdim. Sezon öncesi turnuvalara gittim ve sözleşme imzaladık. Buraya tek geldim. Türkçe bilmiyordum. İngilizceyi de doğru düzgün konuşmuyordum. Yabancılarla anlaşabilmek için İngilizce öğrendim. 2-3 sene önce Türkçe öğrenmeye başladım ve bu seviyeye geldim. Alışma süreci biraz zordu. Kolay değil. Bana yardımcı olan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Türkçe öğrenmek zor oldu. İspanyolca ya da Fransızca da öğrenmeyi düşünüyorum.

"KARDEŞİMLE GURUR DUYDUM"

Tarık Biberovic'in kardeşi Faruk Biberovic de kariyerini Fenerbahçe'de sürdürüyor.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Koleji Novotel'de forma giyen kardeşinden övgüyle bahseden milli oyuncu, sarı-lacivertlilerin 30 Mart'ta Mersinspor ile yaptığı maçta aynı anda sahada yer aldıklarının hatırlatılması üzerine şu görüşleri paylaştı:

Kardeşimle çok gurur duydum. Bu seviyeye kadar gelmesi çok güzel bir şey. Kendisini çok yüksek seviyelerde görüyor. Biz küçükken NBA oyunları oynardık. Ben 1 ya da 2, Faruk da 4 ya da 5 numara oynuyordu. Saatlerce oynardık. Hayaller kurardık. Maça çıkmadan önce bu anlar aklıma geldi ve duygulandım. İnşallah sezon bitmeden başka bir fırsat da gelebilir. Faruk'un kendisini çok geliştirdiğini düşünüyorum. Çok çalışkan. 20 yaşında. Onunla gurur duyuyorum ve yüksek seviyelere geleceğini düşünüyorum.

"DÜNYA DEĞİŞİYOR"

NBA'in Avrupa'da FIBA ile ortaklaşa lig kurma projesiyle ilgili de konuşan Tarık Biberovic, şunları dedi:

Ayrı bir ligin bizim düzenimizi bozacağını düşünüyorum. Ancak her zaman yeni bir şeylere açığım. Dünya değişiyor. Bu düşünceyi geliştirebiliriz. İyi olabilir mi bilmiyorum ama mantıksız da değil. Basketbol için hayatımıza başka bir şey de katılabilir. Güzel bir şey olabilir.

KISA SORULAR

Tarık Biberovic, AA muhabirinin kendisine yönelttiği kısa sorulara ve tek kelimelere ise şöyle yanıt verdi:

Birlikte oynadığın en iyi 5 oyuncu: De Colo, Guduric, Datome, Hayes-Davis, Vesely

En beğendiğin salon: Bizim salonumuz dışında OAKA

NBA'de en beğendiğin basketbolcu: Küçükken Kobe Bryant'ı severdim ve Kevin Durant. Şimdi çok da beğendiğim bir oyuncu yok.

En çok sevindiğim maç: Bu sezon 101-100 kazandığımız Paris Basketbol maçı

En başarılı bulduğun başantrenör: Zeljko Obradovic

Kariyerinde en üzüldüğün an: Geçen sezon Dörtlü Final'de Panathinaikos yenilgisi. 2019'da Anadolu Efes'e Dörtlü Final'de kaybettiğimiz maç.

En sevdiğin branş: Kafes dövüşü

En büyük idolün: Hazreti Muhammed (SAV)

Seyahat etmeyi en sevdiğin şehir: İstanbul'u çok seviyorum.

TEK KELİME TEK CEVAP

Jan Vesely: Abi

Zeljko Obradovic: Efsane

NBA: Hayal

THY Avrupa Ligi: Fenerbahçe şampiyon

Saras Jasikevicius: Maestro

Kobe Bryant: Lider

Bogdan Bogdanovic: Kafa

Emre Ekşioğlu: Can kardeş

Fenerbahçe taraftarı: Ailem