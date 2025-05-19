Thunder, Nuggets'ı yenerek Batı Konferansı finaline yükseldi

AA & Ensonhaber
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder ile Denver Nuggets karşı karşıya geldi.
Thunder, Nuggets'ı 125-93 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans finaline yükseldi.
ALEXANDER, GALİBİYETİN MİMARI OLDU
Paycom Center'daki maçta Shai Gilgeous-Alexander, 35 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
Jalen Williams 24 sayı kaydederken Chet Holmgren, 13 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı.
Nuggets'ta Nikola Jokic 20 sayı, Christian Braun 19 sayı ve Jamal Murray, 13 sayıyla oynadı.
Aaron Gordon'ın 8 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.
İLK MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ
Thunder, Batı Konferansı finalinin ilk maçında Çarşamba günü Minnesota Timberwolves'un rakibi olacak.
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