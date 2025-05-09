Timberwolves, Warriors karşısında seriyi eşitledi

İHA

NBA'de heyecan tek karşılaşmayla devam etti.

Batı Konferansı yarı final 2. maçında Minnesota Timberwolves, Target Center'da karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı 117-93'lük skorla mağlup ederek, seriyi 1-1 yaptı.

RANDLE EN SKORER İSİM OLDU

Minnesota'da Julius Randle 24 sayı, 11 asistle double double yaparken, Anthony Edwards ile Nickeil Alexander-Walker da 20'şer sayıyla eşlik etti.

Warriors'ta ise Jonathan Kuminga 18 sayı, Jimmy Butler 17 sayı ve Buddy Hield ile Trayce Jackson-Davis de 15'şer sayıyla müsabakayı tamamladı.