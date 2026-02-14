TOFAŞ, Büyükçekmece Basketbol deplasmanında kazandı

- TOFAŞ, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 91-81 yendi.
- Maç, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynandı ve TOFAŞ oyuncularından Perez 20 sayıyla öne çıktı.
- Büyükçekmece'den Lecque ise 25 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Büyükçekmece Basketbol ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-81'lik skorla konuk takım TOFAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu
Büyükçekmece Basketbol: Lecque 25, Van Der Vuurst 15, Can Kaan Turgut 1, Bruinsma 8, Bandaogo 5, Yiğit Özkan, Metin Türen, Pipes 8, Gavrilovic 6, Johnson 13
TOFAŞ: Perez 20, Yiğitcan Saybir 11, Blazevic 19, Besson 13, Furkan Korkmaz 2, Floyd 12, Özgür Cengiz 6, Whaley 7, Sadık Kabaca 1, Kidd, Lewis
1. Periyot: 7-19
Devre: 28-41
3. Periyot: 61-62
Beş faulle çıkanlar: 37.47 Gavrilovic, 39.59 Lecque (Büyükçekmece Basketbol)