Trabzonspor, Galatasaray karşısında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 79-69 yendi.
TRABZONSPOR, İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI
Mücadelede ilk sayı konuk ekipten Palmer ile geldi.
Oyun üstünlüğünü yakalayan Trabzonspor, ilk 5 dakikaya 14-6 önde girdi.
Delgado'nun ribauntları ve Tinkle'ın atışlarıyla bordo-mavililer, ilk periyodu 23-19 önde tamamladı.
İkinci periyodun ilk üç dakikası sonunda Trabzonspor farkı 10 sayıya çıkardı: 36-26.
Sarı-kırmızılılar, Can Korkmaz'ın basketleriyle farkı azaltmaya çalışsa da Trabzonspor devreye 41-32 üstün girdi.
KAZANAN TRABZONSPOR
Üçüncü periyotta bordo-mavili takımın skorer isimlerinden Reed'in isabetli atışlarıyla fark 14'e çıktı: 53-39.
Karadeniz ekibi, Girard'ın son saniyede dışarıdan kullandığı başarılı atışla üçüncü periyodu 61-46 önde bitirdi.
Bu periyotta ev sahibi ekipten Delgado, girdiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıktı.
Son çeyrekte taraftarının da desteğiyle üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, karşılaşmadan 79-69 galip ayrıldı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi
Trabzonspor: Reed 17, Berk Demir 8, Yeboah 15, Taylor 11, Delgado 6, Girard 3, Tinkle 10, Hamm 6, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3
Galatasaray: Robinson 6, Can Korkmaz 4, Palmer 14, Gillespie 6, White 9, McCollum 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Petrucelli, Muhsin Yaşar 12
1. Periyot: 23-19
Devre: 41-32
3. Periyot: 61-46