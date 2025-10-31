Abone ol: Google News

Trabzonspor, Royce Dewayne transferini açıkladı

Trabzonspor Basketbol Takımı, Royce Dewayne’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 09:38
  • Trabzonspor Basketbol Takımı, Amerikan pivot Royce Dewayne Hamm Jr.'ı transfer ettiğini duyurdu.
  • Takım, Ty Gordon ile yollarını ayırarak ona katkılarından dolayı teşekkür etti.
  • Royce'un başarılı bir sezon geçirmesi temenni edildi.

Türkiye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Royce Dewayne’yi transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Ailemize hoşgeldin Royce Dewayne Hamm Jr. Takımımız, Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr.’ı kadrosuna kattı. Royce’a formamız altında başarılı bir sezon dileriz.” İfadeler yer aldı.

TY GORDON İLE VEDALAŞILDI

Öte yandan Trabzonspor, oyuncu Ty Gordon ile yollarını ayırdı.

Açıklamada, “Teşekkürler Ty Gordon. Kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

