Trabzonspor'dan Karşıyaka'ya 16 sayılık fark!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Karşıyaka'yı 85-69 yendi.

Yayınlama Tarihi: 02.11.2025 17:42
  • Trabzonspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka'yı 85-69 mağlup etti.
  • Maç, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynandı.
  • Trabzonspor, maçı baştan sona üstün götürerek 16 sayılık farkla kazandı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 85-69'luk skorla konuk takım Trabzonspor oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı

Karşıyaka: Young 19, Moore 7, Samet Geyik 4, Serkan Menteşe, Gordic 12, Chiozza 2, Akif Egemen Güven 1, Egemen Yapıcı, Manning 8, Ege Özçelik 2, Alston 8, Mert Celep 6

Trabzonspor: Reed 17, Grant 1, Tinkle 7, Cem Ulusoy 7, Berk Demir 13, Yeboah 17, Hamm 3, Ege Arar, Taylor 7, Dorukhan Engindeniz, Astacio 13

1. Periyot: 18-27

Devre: 41-46

3. Periyot: 52-68

