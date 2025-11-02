Trabzonspor'dan Karşıyaka'ya 16 sayılık fark!

- Trabzonspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka'yı 85-69 mağlup etti.
- Maç, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynandı.
- Trabzonspor, maçı baştan sona üstün götürerek 16 sayılık farkla kazandı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 85-69'luk skorla konuk takım Trabzonspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı
Karşıyaka: Young 19, Moore 7, Samet Geyik 4, Serkan Menteşe, Gordic 12, Chiozza 2, Akif Egemen Güven 1, Egemen Yapıcı, Manning 8, Ege Özçelik 2, Alston 8, Mert Celep 6
Trabzonspor: Reed 17, Grant 1, Tinkle 7, Cem Ulusoy 7, Berk Demir 13, Yeboah 17, Hamm 3, Ege Arar, Taylor 7, Dorukhan Engindeniz, Astacio 13
1. Periyot: 18-27
Devre: 41-46
3. Periyot: 52-68